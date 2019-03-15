Палаточные лагеря в честь Сталина появились под Новосибирском

Новости 22.07.2019 8:15 314

Палаточные лагеря в честь Иосифа Сталина появились под Новосибирском, сообщили в обкоме КПРФ.

В региональной организации коммунистов уточняют, что конкурс палаточных городков в рамках VIII Спартакиады КПРФ в этом году был связан с 140-летием Иосифа Сталина.

Например, коммунисты Новосибирского района назвали свой палаточный городок "Земля крестьянам", повесив под соответствующий лозунг портрет Сталина. По словам персека райкома Виталия Тихова, в данном случае стояла цель развенчать мифы о "раскрестьянивании и голодоморе".

Свои палаточные городки по случаю 140-летней годовщин Сталина организовали и коммунисты других райкомов, а в лагере Заельцовского райкома гостей встречал актер в образе советского вождя.

Напомним, что в этом году в Новосибирске был установлен памятник Иосифу Сталину. Монумент находится на территории обкома КПРФ.