Ливневые колодцы устанавливают в нескольких районах Барнаула

К строительству дополнительных ливневых колодцев приступили рабочие в Барнауле. Об этом сообщает администрация города.
Ремонт происходит на улице Пролетарской между переулком Революционным и улицей Челюскинцев. Когда проводился ремонт дорожного полотна, то речи о ливневке не шло, однако позднее все-таки было принято решение о ее необходимости. Это позволит предотвратить застой воды на проезжей части и подтопление домов.
На сегодняшний день на улице Пролетарской осуществляются ремонтные работы дорожного полотна. Уже сейчас сделано фрезерование поврежденного слоя, установлен новый бордюрный камень и отремонтированы тротуары.
Также, от проспекта Красноармейского до переулка Радищева уложено два слоя горячего асфальтобетона.