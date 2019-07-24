Ливневые колодцы устанавливают в нескольких районах Барнаула

Новости 22.07.2019 9:05 265

К строительству дополнительных ливневых колодцев приступили рабочие в Барнауле. Об этом сообщает администрация города.

Ремонт происходит на улице Пролетарской между переулком Революционным и улицей Челюскинцев. Когда проводился ремонт дорожного полотна, то речи о ливневке не шло, однако позднее все-таки было принято решение о ее необходимости. Это позволит предотвратить застой воды на проезжей части и подтопление домов.

На сегодняшний день на улице Пролетарской осуществляются ремонтные работы дорожного полотна. Уже сейчас сделано фрезерование поврежденного слоя, установлен новый бордюрный камень и отремонтированы тротуары.

Также, от проспекта Красноармейского до переулка Радищева уложено два слоя горячего асфальтобетона.