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Ливневые колодцы устанавливают в нескольких районах Барнаула

Новости
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К строительству дополнительных ливневых колодцев приступили рабочие в Барнауле. Об этом сообщает администрация города.

Ремонт происходит на улице Пролетарской между переулком Революционным и улицей Челюскинцев. Когда проводился ремонт дорожного полотна, то речи о ливневке не шло, однако позднее все-таки было принято решение о ее необходимости. Это позволит предотвратить застой воды на проезжей части и подтопление домов.

На сегодняшний день на улице Пролетарской осуществляются ремонтные работы дорожного полотна. Уже сейчас сделано фрезерование поврежденного слоя,  установлен новый бордюрный камень и отремонтированы тротуары.

Также, от проспекта Красноармейского до переулка Радищева уложено два слоя горячего асфальтобетона.

Автор: Политсиб.ру

Фото: БРИЦ