Барнаульский турист погиб при сходе лавины на Алтае (обновлено)

Новости 22.07.2019 7:40 478

Двух туристов накрыло лавиной в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай. О произошедшем 21 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Стало известно, что при прохождении зарегистрированной группой туристов из восьми человек туристического маршрута два человека из группы попали под снежную лавину. Трагедия произошла, когда они спускались с горы.

По предварительной информации МЧС, группе туристов удалось освободить из-под лавины одного человека, он получил вывих руки и перелом рёбер. Также сообщается, что было найдено и извлечено из-под лавины тело второго путешественника, 1957 года рождения.

Как выяснилось, туристы входили в группу «Романтик» Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», которое находится в Барнауле. Группа зарегистрировалась в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Алтай и проходила пеший маршрут шестого класса сложности.

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На место происшествия отправилась группа спасателей из шести человек с двумя поисковыми собаками. Для эвакуации пострадавшего и тела погибшего был привлечён вертолёт красноярского авиационно-спасательного центра.

UPD: По информации регионального Следкома, погибший турист являлся жителем Бийска. Тело погибшего доставлено в морг для определения причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, 6 мая тургруппа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить.