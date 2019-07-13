«Нацелены на первое место»: экс-сотрудник алтайского УФСИН об успехе в пауэрлифтинге

Новости 13.07.2019 14:05 2367

Дмитрий Бодорин совсем недавно стал тренером в тренажёрном зале, а сегодня он уже готовит людей к соревнованиям. Дмитрий рассказал "Политсибру" о тренировках и о работе, которую очень любит.

Начало пути

«Хватит отдыхать, погнали!» — именно с этих слов и начинается жара в тренажёрном зале. Смены тренера-инструктора Дмитрия Бодорина никогда не бывают скучными, потому что усталость и мысли «не хочу, не могу» прерывает его голос: «убирай два килограмма и вешай на гриф пять. У нас с тобой ещё семь подходов впереди!»

Тренером Дмитрий работает всего полгода, а тренажёрный зал посещает уже пять лет. Он пришёл зал в 2014 году, но не потому, что хотел, а потому что нужно было «для галочки». Дмитрий очень долго собирался и думал, что у него не получится, да и сил на занятия тогда не было:

— Я служил в УФСИНе, служба отнимала у меня очень много времени, — комментирует Дмитрий.

Но к счастью время на занятия спортом у Дмитрия нашлось. Правда, сначала ему было не совсем ясно, что нужно делать в тренажёрном зале: сколько нужно сделать подходов и повторений, какой вес взять. Парень занимался с гантелями, подтягивался и отжимался с собственным весом, но чёткого понимания в количестве подходов и повторений у него не было, поэтому занятия быстро наскучили, и тренер Дмитрия — Евгений Ганш — предложил заняться пауэрлифтингом (силовое троеборье, включающее приседание со штангой на плечах, поднимание штанги лёжа и отрыв штанги от помоста. — прим.ред.).

— Я раньше знать не знал, что это за спорт! Никогда не думал, что буду этим увлекаться. Сам не заметил, как я уже в пауэрлифтинге, да и не собираюсь уходить, это теперь моя жизнь! — рассказывает тренер.

Дорога возникает под ногами идущего

Усердные тренировки со штангой полюбились Дмитрию — служба в УФСИНе шла, а зал парень старался посещать 3 раза в неделю.

— Я занимался под руководством Евгения Ганша, он помог мне развить в себе ответственность и силу духа. А вскоре я почувствовал, что перестал сдаваться. Потом мне стало ясно, что я не могу жить без тренировок, — рассказывает Дмитрий.

Тренировки и пауэрлифтинг увлекли Дмитрия и принесли свои плоды — парень решил поучаствовать в соревнованиях, где занял третье место, но унывать не стал. Третье место мотивировало его на достижение новых целей: в 2018 году на Кубке России Дмитрий выполнил норматив «кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу», а уже в 2019 на Кубке Евразии он стал обладателем титула «мастер спорта по становой тяге».

Мечты имеют свойство сбываться

Пройдя службу в УФСИНе 1 год за два и выйдя на пенсию по выслуге лет, Дмитрий стал понимать — он хочет разнообразить жизнь и заниматься тем, что нравится. Так появилось желание стать тренером. Пройдя трёхмесячное обучение в школе тренеров и успешно сдав экзамены, Дмитрий получил заветный диплом:

— Обучение было сложным, но я смог, я выжил. Это всё, что я могу сказать, — рассказывает Дмитрий.

Работа тренером приносит Дмитрию удовольствие: наблюдая за его работой в зале, можно понять, что человек на все сто процентов отдан любимому делу, зная его от и до. Дмитрий смотрит за каждым занимающимся и одновременно за всеми сразу, следя за техникой выполнения упражнений и правильностью дыхания.

«Поставь руку чуть-чуть правее», — зоркий глаз тренера видит все ошибки, Дмитрий тут же поправляет человека, переставляя ему руки или ноги вплоть до миллиметров. Однако с занимающимися в зале Дмитрий церемониться не спешит: советует брать веса постепенно и побольше:

— Я не заставляю. Но иначе мы как набирать массу-то будем? Веса надо больше брать. Нет такой таблетки, чтобы выпил и хоп — сразу накачался, — комментирует свои действия тренер.

«Раз, два, дышать не забывай, три, терпим, терпим», — слышится голос тренера. Дмитрий страхует женщину-живомика: сейчас он готовится к соревнованиям, но выступать будет не тренер, а его подопечные.

— Мы нацелены на первое место. Мы и займём его, это сто процентов, — говорит Дмитрий.

Дмитрий убеждён: когда тренер и занимающийся хотят чего-то добиться, то у них это получится. А если человек не имеет какой-то цели в тренажёрном зале, то ничего не выйдет, ведь не хватает мотивации.

— Ну и вообще. Столько людей приходит в тренажёрный зал… Иногда грустные, но чаще — весёлые. Сразу радостные, передают позитив мне, и становится лучше. Вдохновляешься сам, — делится откровениями тренер.

21 июля в Барнауле в ТЦ «Вавилон» в 12:00 пройдёт открытый чемпионат Алтайского края по стритлифтингу и его отдельным упражнениям (подтягивания на турнике, отжимания на брусьях, подтягивания на турнике нижним хватом), а также по одиночному подъему штанги на бицепс. Будут присвоены разряды до кандидата в мастера спорта национальной ассоциации пауэрлифтинга включительно с оформлением разрядных книжек.

Елена Кукина