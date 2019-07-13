Найдено тело томского аквалангиста, погибшего в хакасском озере

Во время повторных поисков спасатели смогли найти тело аквалангиста Михаила Журавлева. Он погиб на озере Туимского провала в Ширинском районе Хакасии. Ему было 54 года.
- Тело отправлено в Абакан для проведения следственных действий с целью установления причины гибели, - сообщил спортивно-технический клуб аквалангистов «Наяда» в соцсетях.
Последний случай произошел 11 июля в Бийске
Михаил Журавлев был президентом «Наяды». Напомним, семь томских аквалангистов погрузились в озеро. Михаил не поднялся на поверхность. Дайвер погрузился на плановую глубину — 20 метров. В итоге его нашли на глубине в 74 метра. Участники экспедиции собирались проложить новый маршрут в затопленную штольню, взять образцы воды и грунта для экологических исследований.
Дайвер погрузился на глубину всего 70 см
Водоем Тиумского провала любят дайверы со всей Сибири. Он имеет техногенное происхождение. Провал образовался на месте закрытого в 1954 году подземного рудника. Когда-то там добывали вольфрам, едь, свинец, золото, молибден. Местные жители превратили его в достопримечательность. Диаметр водоема — 200 метров.