Найдено тело томского аквалангиста, погибшего в хакасском озере

Новости 21.07.2019 18:45 389

Во время повторных поисков спасатели смогли найти тело аквалангиста Михаила Журавлева. Он погиб на озере Туимского провала в Ширинском районе Хакасии. Ему было 54 года.

- Тело отправлено в Абакан для проведения следственных действий с целью установления причины гибели, - сообщил спортивно-технический клуб аквалангистов «Наяда» в соцсетях.

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Михаил Журавлев был президентом «Наяды». Напомним, семь томских аквалангистов погрузились в озеро. Михаил не поднялся на поверхность. Дайвер погрузился на плановую глубину — 20 метров. В итоге его нашли на глубине в 74 метра. Участники экспедиции собирались проложить новый маршрут в затопленную штольню, взять образцы воды и грунта для экологических исследований.

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Водоем Тиумского провала любят дайверы со всей Сибири. Он имеет техногенное происхождение. Провал образовался на месте закрытого в 1954 году подземного рудника. Когда-то там добывали вольфрам, едь, свинец, золото, молибден. Местные жители превратили его в достопримечательность. Диаметр водоема — 200 метров.