Житель Алтайского края пожаловался на мусор в реках

Новости 21.07.2019 18:10 283

Житель села Смоленское пожаловался на загрязнение местных водоемов. Фотографии свалок он опубликовал в социальных сетях. Речь идет о загрязнении речки Поперечной.

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- Я понимаю мусорная реформа. Но каким же словом мы назовём этих людей, которые вот так поступают, - возмутился Алексей Тимонов.

На фотография видно, что по берегу разбросаны пластиковые пакеты с мусором и мешки со строительными отходами. На пост оперативно отреагировали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края:

- Спасибо за сигнал. Специалист Минприроды свяжется с органами местного самоуправления для дальнейшей ликвидации данной свалки, - написала сотрудник ведомства Эльвира Успек.