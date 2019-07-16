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Житель Алтайского края пожаловался на мусор в реках

Новости
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Житель села Смоленское пожаловался на загрязнение местных водоемов. Фотографии свалок он опубликовал в социальных сетях. Речь идет о загрязнении речки Поперечной.

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Новый способ оплаты за вывоз мусора собираются узаконить в России

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Планируется при расчетах ориентироваться на количество мусорных контейнеров

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- Я понимаю мусорная реформа. Но каким же словом мы назовём этих людей, которые вот так поступают, - возмутился Алексей Тимонов.

На фотография видно, что по берегу разбросаны пластиковые пакеты с мусором и мешки со строительными отходами. На пост оперативно отреагировали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края:

- Спасибо за сигнал. Специалист Минприроды свяжется с органами местного самоуправления для дальнейшей ликвидации данной свалки, - написала сотрудник ведомства Эльвира Успек.

Митинг против мусорной реформы в Топчихе собрал 300 человек

Митинг против мусорной реформы в Топчихе собрал 300 человек

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Жители Топчихи выступили против мусорной реформы и признали работу регоператора неудовлетворительной

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/sekret_sml