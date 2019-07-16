Житель Алтайского края пожаловался на мусор в реках

Житель села Смоленское пожаловался на загрязнение местных водоемов. Фотографии свалок он опубликовал в социальных сетях. Речь идет о загрязнении речки Поперечной.
Планируется при расчетах ориентироваться на количество мусорных контейнеров
- Я понимаю мусорная реформа. Но каким же словом мы назовём этих людей, которые вот так поступают, - возмутился Алексей Тимонов.
На фотография видно, что по берегу разбросаны пластиковые пакеты с мусором и мешки со строительными отходами. На пост оперативно отреагировали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края:
- Спасибо за сигнал. Специалист Минприроды свяжется с органами местного самоуправления для дальнейшей ликвидации данной свалки, - написала сотрудник ведомства Эльвира Успек.
Жители Топчихи выступили против мусорной реформы и признали работу регоператора неудовлетворительной