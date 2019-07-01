Режим ЧС ввели в Бурятии из-за подтопления

В селе Эрхикир Заиграевского района Бурятии ввели режим ЧС. Здесь прошел сильный дождь и затопил около 30 домов. Вода стоит в огородах, погребах и некоторых домах. На участках гибнут посадки. Ситуацию взял на личный контроль глава региона.
Выплаты пострадавшим уже идут
В Эрхикир пришла техника. Вакуумные машины откачивают воду. Из-за затопленных уличных туалетов есть риски возникновения заболеваний. По предварительным данным, причиной паводка стала узкая труба. ОНа проложена под центральной улицей. Ее диаметр — всего один метр. Из-за сильных осадков она не справилась с потоком воды.
Деньги перестали платить еще с зимы