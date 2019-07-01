Режим ЧС ввели в Бурятии из-за подтопления

Новости 21.07.2019 17:40 363

В селе Эрхикир Заиграевского района Бурятии ввели режим ЧС. Здесь прошел сильный дождь и затопил около 30 домов. Вода стоит в огородах, погребах и некоторых домах. На участках гибнут посадки. Ситуацию взял на личный контроль глава региона.

Паводок в Иркутской области: все, что нужно знать Новости 01.07.2019 12:15 Выплаты пострадавшим уже идут 533

В Эрхикир пришла техника. Вакуумные машины откачивают воду. Из-за затопленных уличных туалетов есть риски возникновения заболеваний. По предварительным данным, причиной паводка стала узкая труба. ОНа проложена под центральной улицей. Ее диаметр — всего один метр. Из-за сильных осадков она не справилась с потоком воды.