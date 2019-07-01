О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Режим ЧС ввели в Бурятии из-за подтопления

Новости
363
0

В селе Эрхикир Заиграевского района Бурятии ввели режим ЧС. Здесь прошел сильный дождь и затопил около 30 домов. Вода стоит в огородах, погребах и некоторых домах. На участках гибнут посадки. Ситуацию взял на личный контроль глава региона.

Паводок в Иркутской области: все, что нужно знать

Паводок в Иркутской области: все, что нужно знать

Новости

Выплаты пострадавшим уже идут

533

В Эрхикир пришла техника. Вакуумные машины откачивают воду. Из-за затопленных уличных туалетов есть риски возникновения заболеваний. По предварительным данным, причиной паводка стала узкая труба. ОНа проложена под центральной улицей. Ее диаметр — всего один метр. Из-за сильных осадков она не справилась с потоком воды.

Рабочие, возводившие мост через Ануй, пожаловались на многомесячные задержки зарплаты

Рабочие, возводившие мост через Ануй, пожаловались на многомесячные задержки зарплаты

Новости

Деньги перестали платить еще с зимы

390

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com