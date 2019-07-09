Первые фото с места строительства сквера на месте «Зимней вишни» появились в сети

В социальных сетях появились первый фотографии с места строительства будущего сквера на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Большинству комментаторов не понравилось увиденное. Они ожидали большего и хотели оригинального оформления. Тротуарная плитка и деревья, по их мнению, ничем не выделяют это место и не напоминают о трагедии.
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Другая часть пользователей призвали дождаться официального открытия, а уже потом делать выводы. Напомним, в Кемерове объявили конкурс на лучшее название для будущего сквера, который строят на месте сгоревшего ТЦ. Варианты согласовывали с родственниками погибших. Желающим предложено девять названий: «Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка», «Семейный сквер», «Сквер ангелов», «Сквер памяти», «Тихий сквер». Горожане выбрали Сквер ангелов.
Возле сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово будет построен новый торговый центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова губернатора
Добавим, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, из них 37 — дети. После этого возбудили три уголовных дела, к ответственности хотят привлечь 15 человек. На месте снесенного торгового центра к 1 сентября 2019 года планируют открыть памятный сквер площадью 1,8 га. По проекту здесь сделают многоуровневый рельеф, парковую зону на две части разделит водопад. На одной части будет лужайка и дорожки для прогулок, там поставят светомузыкальную башню. Вторая часть станет местом активного отдыха детей, где разместят игровое оборудование, фонтан, амфитеатр.