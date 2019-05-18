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Митинг против мусорной реформы в Топчихе собрал 300 человек

Новости
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В Топчихе прошел митинг против мусорной реформы. Для села он продемонстрировал высокую явку. По данным официального телеграм-канала реготделения КПРФ в Алтайском крае, он собрал около 300 человек. При этом коммунистам согласовали протестную акцию в сельском гайд-парке — по сути в чистом поле.

Жители Топчихи выступили против мусорной реформы и признали работу регоператора неудовлетворительной. Согласно резолюции (с копией документа ознакомились в редакции), сельчане выдвигают ряд требований. В их числе перерасчет за возможные необоснованные начисления, в случаях, когда услуга не оказывали.

Также они затронули тему экологии и необходимости принятия мер на федеральном уровне. Речь идет о вторичной переработке стекла и пластика.

Участники митинга пожаловались на мусор со свалки, который разносит ветер, и попросили обнести ее ограждением.

Свалка, которую просят огородить

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Автор: Политсиб.ру

Фото: t.me/kprfaltay