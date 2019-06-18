Сотрудник Росгвардии спас ребенка из горящего дома на Алтае

Новости 21.07.2019 15:40 307

В селе Майма Республики Алтай сотрудник Росгвардии Андрей Саушкин шел домой и заметил пожар в доме, где жила пенсионерка с внуком — ребенком-инвалидом. Без промедления он бросился спасать людей, сообщает пресс-служба ведомства.

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Подбежав к горящему дому, Андрей позвонил в экстренные службы, и кинулся к окнам. Там, по словам женщины, находился ее внук. Входные двери уже горели, поэтому мужчина решил проникнуть в здание через окно. Ему помог сосед Олег Татауров, который разбил лопатой стекла, а росгвардеец проник в задымленное помещение.

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Там он нашел мальчика в беспомощном состоянии. Он вынес ребенка из горящего здания, отнес на безопасное место и передал врачам. По данным пресс-службы МЧС по Республике Алтай, причина пожара — аварийное состояние электропроводки.