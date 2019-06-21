Площадь перед аэропортом Толмачево реконструируют до конца года

Новости 21.07.2019 14:30 411

Реконструкцию привокзальной площади аэропорта Толмачево в Новосибирске завершат до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Стоимость работ составит 1,1 млрд рублей. Подготовка площади, реконструкция путей подъезда и парковки станет предварительным этапом масштабного ремонта здания аэропорта, который пройдет в 2022-2025 годах за 20 млрд рублей.

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К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 6 млн пассажиров. Архитекторы уже показали, каким будет новый аэровокзал. Стены фасада станут полностью прозрачными.

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В новом здании будут находиться терминалы для внутренних и международных линий. Первую очередь комплекса сдадут в 2022 году. Окончательно завершат еще через три года. Общая площадь сооружения составит около 100 тысяч квадратных метров.