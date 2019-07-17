Ребенок погиб в смертельном ДТП на алтайской трассе

Новости 21.07.2019 12:58 300

Утром 21 июля, на 141-м километре трассы «Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Слагород» произошло ДТП с участие «Газели» и легковушки. 26-летний водитель «Шевроле Круз» попытался совершить обгон и выехал на встречку. Там он столкнулся в «Газелью».

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, «Газель» опрокинулась. Ехавший в ней 10-летний мальчик погиб, еще трое ее пассажиров получили травмы. Их увезли в Хабарскую районную больницу. По факту гибели ребенка назначили проверку.