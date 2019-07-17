Ребенок погиб в смертельном ДТП на алтайской трассе

Утром 21 июля, на 141-м километре трассы «Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Слагород» произошло ДТП с участие «Газели» и легковушки. 26-летний водитель «Шевроле Круз» попытался совершить обгон и выехал на встречку. Там он столкнулся в «Газелью».
Кроме нее, в машине были два человека, которые были госпитализированы
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, «Газель» опрокинулась. Ехавший в ней 10-летний мальчик погиб, еще трое ее пассажиров получили травмы. Их увезли в Хабарскую районную больницу. По факту гибели ребенка назначили проверку.
Его этапировали в ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю