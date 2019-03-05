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Зона поражения лесов Алтая непарным шелкопрядом за восемь лет выросла в 100 раз

Новости
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По данным Центра защиты леса Алтайского края в Горном Алтае действует очаг непарного шелкопряда. В 2010 году вредитель испортил 2,8 тысяч гектаров. На начало 2018 года зона поражения увеличилась до 300 тысяч гектаров. По расчетам специалистов, нужно срочно подавить и уничтожить численность непарного шелкопряда на 68 тысячах гектаров.

Лес в Горном Алтае защитят от непарного шелкопряда

Лес в Горном Алтае защитят от непарного шелкопряда

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Масштабная обработка лесов пройдет на площади 131,1 тысяч га

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В июне текущего года сотрудники филиала обработали 14 тысяч гектаров лесного фонда биопрепаратом «Лепидоцид СК-М». Эффективность составила 92 процента, сообщает пресс-служба Центра защиты леса Алтайского края. Большая часть лесного фонда Республики Алтай недоступна для наземной обработки из-за горно-таежного ландшафта.

Во втором полугодии 2019 года прогнозируют затухание вспышки массового размножения непарного шелкопряда на площади около 80 тысяч гектаров.

На сохранения лесов в Барнауле потратят 5 млн рублей

На сохранения лесов в Барнауле потратят 5 млн рублей

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com