Зона поражения лесов Алтая непарным шелкопрядом за восемь лет выросла в 100 раз

Новости 21.07.2019 11:55 278

По данным Центра защиты леса Алтайского края в Горном Алтае действует очаг непарного шелкопряда. В 2010 году вредитель испортил 2,8 тысяч гектаров. На начало 2018 года зона поражения увеличилась до 300 тысяч гектаров. По расчетам специалистов, нужно срочно подавить и уничтожить численность непарного шелкопряда на 68 тысячах гектаров.

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В июне текущего года сотрудники филиала обработали 14 тысяч гектаров лесного фонда биопрепаратом «Лепидоцид СК-М». Эффективность составила 92 процента, сообщает пресс-служба Центра защиты леса Алтайского края. Большая часть лесного фонда Республики Алтай недоступна для наземной обработки из-за горно-таежного ландшафта.

Во втором полугодии 2019 года прогнозируют затухание вспышки массового размножения непарного шелкопряда на площади около 80 тысяч гектаров.