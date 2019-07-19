«Сибирский гурман» назвал причины обысков

Новости 21.07.2019 10:50 466

В компании «Сибирский гурман» прокомментировали обыски. Там утверждают, что налоговая инспекцция начислила им необоснованные задолженности. Напомним, ранним утром 19 июля, силовики пришли на завод в Новосибирске. Полуфабрикаты «Сибирского гурмана» хорошо знакомы жителям Алтайского края.

По версии следствия, в 2014-2016 годах гендиректор предприятия и другие неустановленные лица занизили выплаты за НДС и налог на прибыль. Следователи изучают документы и финансовую отчетность.

«Компания прошла налоговую проверку, предварительно начислены необоснованные, по мнению компании, налоговые задолженности. Решение налогового органа еще не вынесено», - публикует «РБК Новосибирск» сообщение пресс-службы предприятия.

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Если решение налоговой вынесут не в пользу компании, то там пообещали судебное обжалование.

«Компания уже ранее успешно защищала свои интересы по налоговым претензиям и отстаивала свою правоту. Это нормальная практика. Мы рассчитываем, что вся эта ситуация разрешится в ближайшее время и мы продолжим работать в штатном режиме», - добавили в «Сибирском гурмане».

ГК «Сибирский гурман» основана в 1995 году в Новосибирске. Предприятие — крупный производитель мясных полуфабрикатов, котлет, блинов, супов, колбас, теста и вареников.