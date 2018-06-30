«С трудом купили билеты»: Республику Алтай посетила зампред правительства Ольга Голодец

Новости 21.07.2019 9:45 932

Зампред правительства РФ Ольга Голодец посетила Республику Алтай. Ее интересовали темы развития туризма, культуры и спорта в регионе. Ей показали будущие проекты: новая канатная дорога в Манжерке, обзорная площадка в Горно-Алтайске, гребной канал для рафтеров.

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин заявил ей, что с каждым годом в регионе увеличивается объем турпродукта, растет занятость в этой сфере, число мест размещения, появляются новые перспективные инвестиционные проекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На ГЛК «Манжерок» Голодец рассказали о развитии комплекса. В ноябре этого года здесь обещают открыть гондольную дорогу с 80 закрытыми восьмиместными кабинами. В час это 2400 человек. На вершину горы в 1200 метров подъем составит девять минут. В Горно-Алтайске вице-премьер посмотрела гору Тугая. В этом месте хотят сделать обзорную площадку с панорамным видом на город. Из федерального бюджета на это дали 100 млн рублей.

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Часть визита московской гостьи посвятили теме спорта, в частности рафтинга.

«Для улучшения результатов спортсмены просят построить в Горно-Алтайске гребной канал, где можно тренироваться постоянно. Есть предложение создать у нас базовый центр Сибири по развитию видов спорта на бурной воде, что позволит готовить спортсменов в таких видах, как слалом, рафтинг, родео, экстремальный сплав, а также водных гидов-инструкторов для туристов», - сказал Олег Хорохордин.

В завершении врио рассказал вице-премьеру, что в 2020 году республика широко отпразднует 150-летие со дня рождения алтайского художника Григория Чорос-Гуркина. В его родном селе Анос Чемальского района обустроят музей имени Чорос-Гуркина. Хорохордин предложил федералам поучаствовать в организации этого праздника.

«Алтай — совершенно особое место. Признаюсь, наша делегация с трудом смогла купить билеты сюда. Они распроданы далеко вперед. Это — еще одно свидетельство, что Горный Алтай востребован у туристов. У нас состоялся глубокий и профессиональный разговор. Мы пришли к конкретным решениям по изменению системы профподготовки, по субсидированию авиаперевозок, по организации и проведению здесь международных соревнований по рафтингу», - подвела итоги встречи Ольга Голодец.