Работающим пенсионерам в Алтайском крае повысят пенсии

Новости 20.07.2019 19:25 195

Для работающих пенсионеров с 1 августа произведут перерасчет пенсий. Об этом пишет «Алтайская правда» со ссылкой на региональный Пенсионный фонд.

Сообщается, что индексация пенсий коснется работающих пенсионеров, которых в крае примерно 141 тысяча человек. Однако, индексация носит индивидуальный характер. А именно перерасчет, который запланирован на август, будет ожидать только получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности. Повышение состоится в случае, если их работодатель осуществлял страховые взносы в течение прошлого года.

Средний размер прироста в Алтайском крае составит 153 рубля и 40 копеек. Конечный размер будет рассчитываться из сумм страховых взносов, которые работодатель внес за прошлый год.

Напомним, несколько дней назад краевое отделение Пенсионного фонда России подвело итоги работы за первые полгода. Результаты показали сокращение числа пенсионеров в крае.