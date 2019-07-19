Россияне стали чаще пользоваться услугами микрозайма

Новости 20.07.2019 18:50 135

Доля российских заемщиков у микрозаймовых организаций (МФО) за первое полугодие текущего года выросла на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. До 8,5 млн микрозаймов было выдано. Об этом сообщили в РИА «Новости».

«По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%», - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, что такое повышение показателей выдачи может быть сдержано мерами ограничения необеспеченного кредитования.

Одной из таких мер аналитики называют ограничение годовых процентов, вступившее в силу 1 июля с последующим расчетом показателя долговой нагрузки, который заработает с 1 октября.

В случае эффективности принятых мер, рост закредитованности замедлится, так как самые закредитованные и наименее платежеспособные граждане начнут получать отказы в МФО.

Отмечено, что около 30% заемщиков, в полугодии текущего года, были безработными или называли себя самозанятыми. Однако, именно эта категория лиц относится к допускающим просрочку по платежам.

Также 40% клиентов МФО работали менеджерами, продавцами, водителями, рабочими, охранниками, медиками, работники сельского хозяйства. Остальные 30% равно представлены заемщиками из разных сфер занятостей.

Как сообщили в Центробанке России, микрофинансовые организации в первом квартале 2019 года нарастили выдачи микрозаймов на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 93,8 миллиарда рублей.