Профессия учителя в России теряет востребованность

Новости 20.07.2019 18:25 149

Спрос на преподавателей средней школы в России сейчас невысок, а вот в сельском хозяйстве сейчас напротив - дефицит. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на ВНИИ труда.

Специалисты ВНИИ проанализировали данные Росстата, где были представлены данные о спросе на работников со стороны средних и крупных организаций. Спрос на учителей средней школы сейчас держится на уровне 1,0%. Вопреки тому, что представителей профессии в стране достаточно сотрудники ВНИИ говорят об удовлетворительном спросе.

Кроме того, по данным наблюдения, рынок труда сейчас не испытывает острой нужды в среднем юридическом персонале в нотариальной, адвокатской и судебной сферах.

Работодатели также не испытывают недостатка в кадрах на ставку продавцов и охранников. Сейчас количество вакансий на эти профессии самое высокое. К концу 2018 года 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно. А вот на компетентные кадры в сферах сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства сейчас очень нужны. Спрос на них не удовлетворен.