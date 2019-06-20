Путин поддержал идею снижения ставки по ипотеке

Новости 20.07.2019 17:20 159

Во время рабочей поездки в Магнитогорск президент России Владимир Путин столкнулся с просьбами работников решить вопрос по снижению ипотечной ставки. Об этом сообщает «Российская газета».

Путин сообщил, что добиваться снижения нужно, так как примерно 45% жителей России намерены улучшить свои жилищные условия. Он добавил, что ипотека является важнейшим инструментом по обеспечению жильем граждан.

«Задача правительства и Центробанка - уйти на ставку ниже 8 процентов», - сказал глава государства.

Он пояснил, что все зависит от общего состояния российской экономики и стоимости кредитов для банков, которую регламентирует Центробанк. Путин напомнил, что ЦБ сейчас снизил ключевую ставку, после чего процентные ставки по ипотеке немного пошли вниз.

"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.

Он также напомнил, что семьи с детьми имеют право на определенные льготы. Например, семья с двумя детьми имеет право на ставку 6%, а семьи, в которых появился третий ребенок, с 2019 года могут получить 450 тысяч рублей на погашение части ипотечного кредита.