Жители Алтайского края продолжают жаловаться на укусы клещей

Новости 20.07.2019 16:25 160

Минувшая неделя закончилась обращениями 174 человек в поликлиники Алтайского края. Они жаловались на присасывание клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Сообщается, что с начала сезона активности клещей, которая датируется 25 марта текущего года, в поликлиники края обратились 10,2 тысяч человек, среди них 3,3 тысяч детей до 14 лет.

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В Барнауле за этот период от присасывания клеща пострадали 3,3 тысячи человек, из которых было 597 детей. Всем инфицированным детям был введен иммуноглобулин.

По данным исследования специалистов вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», клещевой энцефалит был обнаружен почти в 3% случаев укуса и почти в 17% случаев было наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В местном Роспотребнадзоре напоминают, что при присасывании клеща нужно своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.

Иммуноглобулин следует вводить в течение 96 часов с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.