В Минсоцзащите рассказали, сколько семей получили средств маткапитала в Алтайском крае

Новости 20.07.2019 15:40 27

Семьи в Алтайском крае получили 43,8 млн рублей из краевого бюджета в рамках материнского капитала. Об это сообщили в региональном Минсоцзащиты.

Данная сумма была выдана за первое полугодие 2019 года.

Алтайская общественница рассказала об актуальных проблемах многодетных семей Новости 08.07.2019 17:15 В Алтайском крае стало больше многодетных семей 675

В ведомстве также напомнили, что с 1 января 2011 года региональный материнский капитал предоставляется за рождение или усыновление третьего и последующих детей за счет средств краевого бюджета. Мера предусмотрена для проживающих в Алтайском крае.

За время действия региональной программы, более 37 тысяч семей воспользовались такой социальной поддержкой, из них 14,3 тысяч семей уже распорядились средствами краевого материнского капитала.

По закону средства можно направить на оплату образования для ребенка, либо на улучшение жилищных условий. Краевой маткапитал для одной семьи составляет 55,4 тысяч рублей.



Федеральный материнский капитал был 250 тысяч рублей, но потом неоднократно индексировался и сейчас составляет 453 тысячи рублей. Программу официально продлили до 2021 года.