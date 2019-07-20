В Минсоцзащите рассказали, сколько семей получили средств маткапитала в Алтайском крае

Семьи в Алтайском крае получили 43,8 млн рублей из краевого бюджета в рамках материнского капитала. Об это сообщили в региональном Минсоцзащиты.
Данная сумма была выдана за первое полугодие 2019 года.
В Алтайском крае стало больше многодетных семей
В ведомстве также напомнили, что с 1 января 2011 года региональный материнский капитал предоставляется за рождение или усыновление третьего и последующих детей за счет средств краевого бюджета. Мера предусмотрена для проживающих в Алтайском крае.
За время действия региональной программы, более 37 тысяч семей воспользовались такой социальной поддержкой, из них 14,3 тысяч семей уже распорядились средствами краевого материнского капитала.