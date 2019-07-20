Пенсионера из Алтайского края будут судить за превышение самообороны

Новости 20.07.2019 14:30 51

Пенсионер из Целинного района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Об это сообщает Следственный комитет Алтайского края.

По данным следствия, вечером в дом к 65-летнему пенсионеру пришел 37-летний пасынок, который в этот момент был в состоянии опьянения и начал вести себя агрессивно по отношению к родственникам, при этом высказывая необоснованные претензии.

В результате конфликта началась потасовка, в ходе которой пасынок начал избивать отчима. Защищаясь от ударов, пенсионер ударил мужчину деревянным бруском по голове. Через несколько часов 37-летний пасынок скончался в больнице из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Супруга и родственники погибшего характеризуют его как завистливого и склонного к конфликтам человека, который часто злоупотреблял алкоголем и периодически наведывался к родственником с целью спровоцировать конфликт. Кроме того, они рассказали, что случаи физического насилия происходили между ним и пенсионером часто.

Сейчас пенсионер ждет суда.