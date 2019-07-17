Дорогу в Казахстан активно обновляют алтайские дорожники

Новости 20.07.2019 13:25 125

25 км покрытия дороги «Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан», соединяющую несколько районов с федеральной трассой А-322, обновляют в Курьинском районе. Об этом сообщает краевой Минтранс.

Данный участок дороги является транзитом грузоперевозок между двумя странами. Работы на магистрали начались еще в 2018 году на территории Поспелихинского района.

В работе сейчас задействованы 80 специалистов и порядка 50 единиц техники. Об этом рассказал заместитель начальника Южного ДСУ Дмитрий Фролов.

Завершить ремонт планируется в сентябре 2019 года. На данный момент уложено 18 км основания, 15 км выравнивающего и около четырех км верхнего слоя покрытия.

Кроме того, в региональном министерстве транспорта напомнили, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году обновят более 200 объектов во всех районах края. На все это будет потрачено порядка шести млрд рублей на средства бюджетов всех уровней. На сегодняшний день работы ведут на 150 участках краевого и местного значения.