Усадьба в античном стиле продается в Барнауле за 50 млн рублей

Новости 20.07.2019 12:35 81

Огромная усадьба в античном стиле выставлена на продажу под Барнаулом. По данным «Алтайского портала недвижимости», площадь коттеджа составляет 385 кв.м.

Он расположен под Барнаулом в поселке Фирсова Слобода. За него просят 50 млн рублей.

В доме есть несколько спален, которые обставлены в античном стиле, есть несколько санузлов, рабочий кабинет, комната отдыха и бильярдная комната с массажным креслом.

Во всем доме сделан дизайнерский ремонт. Пол с подогревом. Возле дома расположена баня, площадью 150 кв.м с теплым бассейном. Кроме того, есть два гаража и зона для барбекю. Площадь одного из гаражей достигает 70 кв.м. По словам автора объявления, во втором гараже можно хранить садовую технику.