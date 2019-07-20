Виктор Томенко ознакомился с работой «Алтай-Кокса»

Новости 20.07.2019 11:55 77

«Алтай-Кокс» намерен увеличить налоговые отчисления в бюджет за счет реализации крупного инвестиционного проекта, стоимость которого превышает 4,4 млрд рублей. Об этом говорится на официальном сайте краевого правительства.

Во время рабочей поездки губернатора Алтайского края Виктора Томенко на предприятие, которая состоялась в пятницу, 19 июля, он ознакомился с работой предприятия по выпуску коксохимической продукции. По приведенным данным, суммарная мощность производства кокса составляет 4,4 млн тонн кокса в год.

Моногорода Алтайского края вошли в «желтую зону» риска Новости 09.07.2019 17:05 Об этом сообщили в Минэкономразвития Алтайского края 2562

Сейчас, в рамках реализации проекта, внедряются технологии трамбования угольной шихты на действующей пятой коксовой батарее. Об этом губернатору рассказал гендиректор «Алтай-Кокса» Павел Лизогуб.

«Суть технологии в том, что угольную шихту загружают в коксовую печь не традиционным, гравитационным способом (то есть засыпая сверху), а горизонтально, в виде предварительно трамбованного угольного брикета. Такой метод позволит решить сразу несколько задач: повысить качество кокса, снизить его себестоимость за счет использования менее дефицитного и дорогого сырья (коксующихся углей) и увеличить выход кокса за счет большего насыпного веса шихты», - объяснил он.

Таким образом, предприятие намерено выпускать премиальный продукт, который отсутствует на рынке.

По словам Лизогуба, кокс такого качества существенно повысит эффективность процесса выплавки чугуна в доменных печах на металлургических производствах, куда предприятие поставляет свою продукцию.

Кроме того, новый комплекс трамбования шихты будет оснащен современными эффективными системами сбора и очистки дымовых выбросов и отходящих газов, что должно положительно сказаться на экологии.

«Алтай-Кокс», уже в начале этого года, начал осваивать новые рынки сбыта кокса. Идет активная поставка продукции в Турцию. Также пробная партия направлена в Индию. Ведутся переговоры с другими странами.