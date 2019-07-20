Глава Чувашии попал в больницу

Новости 20.07.2019 10:30 81

В пятницу, 19 июля, СМИ сообщили о госпитализации в Петербурге главы Чувашии Михаила Игнатьева. Представитель главы Республики сообщил, что Игнатьев проходит медобследование.

О том, что глава Чувашии госпитализирован сообщил портал Cheb.media. Позднее в больнице сообщили корреспонденту РБК, что в реанимации сейчас находится полный тезка Михаила Игнатьева.

«У нас на кардиологической неотложке в реанимации», — сообщили в справочной городской Мариинской больницы на вопрос РБК, находится ли в их медучреждении Михаил Васильевич Игнатьев. Это полный тезка главы региона.

Позднее, источник близкий к администрации Чувашии сообщил, что чиновник действительно в больнице с подозрением на инфаркт.

В пресс-службе Игнатьева опровергли информацию о его госпитализации, добавив, что глава сейчас в отпуске решил провести медобследование.

О том, что Игнатьев был госпитализирован в Петербурге и что его состояние ухудшилось, также сообщила «Комсомольская правда в Казани», ссылаясь на собственные источники.После публикации статьи вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина написала в Twitter, что Игнатьев действительно собирался пройти в городе плановое обследование. Он прибыл в Петербург 17 июля, но после этого «было принято решение пройти обследование на сутки раньше». С чем это связано, она не уточняет, но пишет, что «в настоящее время угрозы для здоровья нет».

Михаил Игнатьев стал главой Чувашии в 2010 году. В 2015 году он переизбрался. Следующие выборы главы Республики должны состояться в 2020 году.