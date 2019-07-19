Алтайские экологи одержали победу в суде против золотодобычи на реке Ануй

Новости 20.07.2019 9:05 179

В четверг, 18 июля, в Центральном районном суде города Барнаула завершился судебный процесс в защиту экологических прав граждан по иску Алтайской краевой общественной организации «Экологический актив» о прекращении добычи россыпного золота на реке Ануй в Солонешенском районе Алтайского края.

Суд поддержал исковые требования экологов о запрете золотодобычи и восстановлении нарушенных земель за счёт недропользователя.

Напомним, что противостояние планам по добыче полезных ископаемых в русле главной водной артерии Солонешенского района со стороны местного населения, научной и экологической общественности началось ещё в 2013 году, а инициированный экологами судебный процесс растянулся почти на целый год.

Сторону истца в суде представлял координатор группы общественного экологического мониторинга Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков.

«Ещё 6 лет назад мы говорили о недопустимости и незаконности разрушения долины реки Ануй. Против золотодобычи в Солонешенском районе выступали учёные – биологи, географы, археологи, активно протестовали местные жители. Но не смотря на все протесты Роснедра санкционировали разработку россыпей, и в 2018 году недропользователь принялся уничтожать природу Солонешенского района. В творимых золотодобывающим предприятием безобразиях смогли убедиться даже советник Президента Российской Федерации Михаил Федотов и председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, которые лично побывали на разработках», - рассказал Грибков.

В ходе судебных разбирательств доводы экологов о грубых нарушениях природоохранного законодательства со стороны золотодобывающей компании нашли своё подтверждение. Проведённая судебная экологическая экспертиза доказала наличие в границах горного отвода популяций редких и исчезающих видов растений и животных, занесённых в красные книги России и Алтайского края.

В своём заключении эксперты указали, что в случае продолжения добычных работ охраняемые природные объекты будут полностью уничтожены, а ущерб государству составит более одного миллиарда рублей.

«Мы ещё раз убедились, что справедливый суд существует. Вынесено решение, которое отвечает интересам общества и государства в сохранении благоприятной окружающей среды и обеспечении экологической безопасности. Ведь ради 57 килограммов золота, которые содержит месторождение реки Ануй, под угрозу ставились здоровье и качество жизни населения нескольких сёл, охраняемые законом объекты растительного и животного мира, бесценные археологические памятники», - объясняет Алексей Грибков.

Он также выразил возмущение по поводу бездействия надзорных органов в период активных протестов со стороны населения.

«Ни прокуратура, ни Росприроднадзор не находили никаких нарушений (последняя прокурорская проверка завершилась за месяц до судебного решения и нарушений не выявила) и отвечали отписками на обращения общественности. Нашлись и «учёные», которые по заказу золотодобытчиков обосновали якобы «правомерность» всех этих безобразий», – говорит Алексей Грибков.

Согласно законодательству у проигравшей дело золотодобывающей компании есть месяц на обжалование решения, вынесенного Центральным районным судом города Барнаула.