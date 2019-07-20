Проект профилактики наркомании в Алтайском крае назвали одним из лучших в России

Новости 20.07.2019 9:50 78

Проект «Форум-театр как современная форма первичной профилактики» вошел в сборник «Лучшие практики субъектов Российской Федерации в сфере профилактики наркомании и других социально негативных явлений», который был издан в качестве подведения итогов работы I Всероссийского Байкальского антинаркотического форума. Об этом сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Идея заключается в проведении форума-театра, которая была разработана в Центре психологического и социального здоровья молодежи Алтайского государственного педагогического университета.

В проекте по сюжету один из героев постановки начинает употреблять наркотики. Формат форума-театра подразумевает активное участие в нем самих зрителей, которым предлагается совместное принятие решения по возникающим проблемам. Задачей спектакля является недопущение трагического финала.

В постановке участвуют в АлтГПУ, при участии психолога, который руководит процессом. Мероприятие такого формата, по словам представителей ведомства, вовлекает молодых людей в активный диалог о профилактике наркотической зависимости.

Участниками серии антинаркотических мероприятий в формате форума-театра уже стали более 700 человек.

Проект проходит совместно с антинаркотической комиссией Алтайского края, управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по краю и профильным краевым управлением.