Овощи замедлили годовую инфляцию в Сибири

Новости 19.07.2019 19:50 32

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе замедлилась в июне 2019 года до 5,1%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитические данные сибирского ГУ Банка России.

В мае, напомним, данный показатель составлял 5,4%. По сравнению с последним месяцем весны продовольственная инфляция в июне замедлилась во всех регионах СФО - с 6,7% до 6% в июне.

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Данную тенденцию обусловила ситуация с ценами на овощи – из-за хорошей погоды раньше обычного в продажу поступила продукция свежего урожая: капуста, огурцы и помидоры. Кроме того, дешевле, чем годом ранее в связи с большими запасами урожая 2018 года оставались картофель и свекла.

Впрочем, одновременно с этим в Сибири увеличились годовые темпы прироста цен на апельсины, бананы и виноград. Связано это тем, что поставщики перераспределили данные продукты на иные рынки сбыта.

Что касается непродовольственной инфляции, то в Сибири в июне она снизилась до 3,7%. В мае данный показатель был больше – 3,9%.

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Основной вклад в замедление инфляции в данном случае внесли цены на моторное топливо.

Если говорить об отдельных регионах, то в июне текущего года минимальная годовая инфляция сохранялась в Республике Алтай - 2,4%. Кроме того, в числе регионов СФО, где показатель инфляции зафиксирован ниже общероссийского уровня, значатся Республика Тыва (3,6%), Алтайский край (4,4%) и Новосибирская область (4,5%).

Согласно прогнозу Центробанка, инфляция по итогам 2019 года составит 4,2-4,7%.