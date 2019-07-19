Госдума освободила сельских депутатов от повторной подачи деклараций о доходах

Новости 19.07.2019 17:30 46

На текущей неделе Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в ФЗ «О противодействии коррупции», упрощающие декларирование своих доходов сельскими депутатами, действующими на непостоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Подача в течение четырех месяцев со дня избрания сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей остается обязательной для всех. Однако повторную члены сельских представительных органов будут подавать лишь в случае совершения крупных покупок: недвижимости, земли, автомобилей или ценных бумаг на крупную сумму.

«Депутат сельсовета, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, не имеет никаких материальных выгод от своего статуса. Он получает зарплату по основному месту работы, поскольку чаще всего работает в бюджетной организации, а порой это и вовсе социально активный пенсионер. Требование к этим людям регулярно публичить все семейные финансы, на наш взгляд, выходит за рамки необходимых мер по борьбе с коррупцией», — пояснил один из авторов поправок, член комитета по аграрным вопросам Виктор Кидяев.

Если на протяжении года крупных сделок не совершалось, депутат обязан в простой уведомительной форме сообщить об этом главе региона. Достоверность сообщения может быть проверена соответствующими службами. За предоставление ложных сведений народный избранник может лишиться своих полномочий.

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«Закон направлен на поддержку таких депутатов и, соответственно, он повысит эффективность в их деятельности, а это самая многочисленная часть всего нашего депутатского корпуса, которая насчитывает более 150 тысяч депутатов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе», — сказал в ходе пленарного заседания председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Поправки к законодательству потребовались для преодоления так называемого «декларационного кризиса». Массовые уходы депутатов со своих постов, неукомплектованность сельских советов и едва ли не еженедельные довыборы, ставшие следствием пустяковых ошибок в заполнении деклараций и процедуре их подачи, заставили парламентариев смягчить нормативы.