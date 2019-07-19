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В Камне-на-Оби автобусы изменили маршрут из-за «убитой» дороги

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Автобусы в Камне-на-Оби прекратили движение по одной из центральных улиц города с 11 июля. Дорожное полотно стало похоже на трассу с препятствиями, по которому невозможно двигаться. Речь идет об участке дороги на улице Пушкина.

Как передают «Каменские Известия», в  связи с этим  администрация пассажиро-транспортного предприятия приняла решение изменить движение нескольких маршрутов: № 3, № 3″А”, 5, 7. Схема маршрутов этих автобусов теперь выглядит так: от переулка Дружбы по ул. Комсомольской.

Как пояснил Сергей Кузнецов, директор Каменского ПАТП, о данной мере уведомлена администрация района и пассажиры.

«Расстояние между улицами небольшое, так что больших неудобств горожанам доставлено не будет, но продолжать «разбивать» и без того ветхий автопарк предприятия мы не будем. Как только проблемный участок будет отремонтирован, возобновим движение по привычному маршруту», - отметил Кузнецов.

Кстати, попытки отремонтировать улицу Пушкина были еще год назад. В июле 2018 года некая организация якобы бесплатно провела ямочный ремонт, утрамбовав огромные дыры асфальтовой крошкой, смешанной с битумом.  Через два дня прошел дождь и моментально смыл все «работы». В 2019 году запланирован капитальный ремонт части улицы Пушкина.

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Между тем, межрайонный прокурор Алексей Капралов выразил уверенность в том, что неудовлетворительное состояние дорог является одной из самых значимых проблем в Камне-на-Оби и в Каменском районе в целом.

В связи с этим мы уделяем этому вопросу особое внимание в своей надзорной деятельности. А состояние дорог заметно ухудшилось в 2018 году. Поэтому Каменская межрайонная прокуратура провела проверку, в результате которой были выявлены множественные нарушения дорожного покрытия: ямы и, наоборот, возвышенности глубиной и высотой до 13 сантиметров, ширина повреждений измеряется десятками сантиметров и даже в метрах, отдельные участки дорожно-транспортной сети разрушены на площади порядка 230 квадратных метров, - прокомментировал ситуацию Капралов.

Автор: Политсиб.ру

Фото: izvestiy-kamen.ru