Нашествие самых ядовитых пауков угрожает Алтайскому краю

Новости 19.07.2019 18:35 50

В Алтайском крае погодные условия могут спровоцировать появление пауков каракуртов из Казахстана. Ученые АлтГТУ подчеркнули, что пока речь идет только об угрозе.

Род «чёрная вдова», к которому принадлежит этот вид пауков, один из самых ядовитых. Наиболее вероятно их появление на юго-западе края: это Михайловский, Угловский районы и Славгород.

«Гнездами таким паукам могут служить погреба, сараи и даже оставленная на улице обувь. Основные симптомы после укуса – резкая область в области живота, груди, спины, головокружение, слабость. При укусе нужно сразу обратиться к врачу», - сообщают «Вести.Алтай».

Специалисты объясняют появление новых насекомых и членистоногих изменением климата, в крае установилась сухая и жаркая погода. Так что в самое ближайшее время вполне возможно появление новых непрошенных «гостей».