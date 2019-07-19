Дышите – не дышите: Барнаул вошел в число городов с самым грязным воздухом в России

Новости 19.07.2019 17:05 61

Барнаул по итогам 2018 года оказывался в числе городов России, где отмечен очень высокий уровень загрязнения воздуха – всего в стране таких населенных пунктов 22, сообщает RT, ссылаясь на информацию Росгидромета.

Любопытно, что в числе «грязных» городов – не мегаполисы и миллионники, а напротив, не самые больший населенные пункты, совокупное население которых составляет 5,1 миллиона человек.

Весь список с очень высоким уровнем загрязнения воздуха выглядит так: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Барнаул включен в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха Новости 04.09.2018 15:15 В список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в России в 2017 году включен 21 город 931

Обращает на себя внимание и то, что все наиболее загрязнённые города расположены в азиатской части России. В Росгидромете уточняют, что эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей, в связи с чем уровень загрязнения воздуха растет.

Статистические данные говорят о том, что с 2002 года Барнаул регулярно попадает в рейтинги городов страны с наиболее грязным воздухом. В 2017 году федеральное Минприроды включило краевую столицу в список населенных пунктов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

При этом весьма интересно, что из года в год в целом Алтайский край держится в тройке лидеров Национального экологического рейтинга регионов РФ, составляемого Общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль».