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Силовики провели обыски на заводе "Сибирский гурман"

Новости
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Силовики пришли с обысками на новосибирский завод полуфабрикатов "Сибирский гурман", продукция которого хорошо знакома жителям Алтайского края.

Как передает "Интерфакс", оперативные мероприятия на предприятии проводятся с утра пятницы, 19 июля. В региональном управлении Следственного комитета, в свою очередь, проинформировали, что визит силовиков связан с расследованием уголовного дела.

По данным СКР, дело возбуждено в отношении генерального директора управляющей компании предприятия, который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Имя фигуранта не называется.

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Согласно версии следствия, в период с января 2014 года по март 2016 года генеральный директор управляющей компании предприятия уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере.

В данный момент, как добавляют в новосибирском Следкоме, следователем изучается финансовая отчетность и уставная документация компании, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

Группа компаний "Сибирский гурман" была основана в 1995 году в Новосибирске. Сегодня предприятие является крупным производителем мясных полуфабрикатов, котлет, блинов, супов, колбас, теста и вареников.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/sibgurman