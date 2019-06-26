Бизнесмены-самовыдвиженцы заявились на довыборы в Барнаульскую думу

Новости 19.07.2019 14:55 140

На текущей неделе общее число участников кампании по выборам депутата Барнаульской гордумы (округ № 2), может составить уже 9 человек. Любопытно, что помимо представителей политпартий, среди потенциальных кандидатов есть и самовыдвиженцы.

По официальным данным, размещенным на сайте крайизбиркома, пока статус выдвинутых кандидатов имеют пятеро: Петр Кайдаш (ЛДПР), Иван Нифонтов («Единая Россия»), Андрей Крылов («Партия Роста»), Евгений Горлов («Партия малого бизнеса России») и самовыдвиженец Павел Пикуль. Последний известен тем, что становился призером конкурса «Молодой предприниматель Алтая-2017» в номинации «Работодатель года» (магазин «Цветы для вас»).

В ближайшее время документы в избирательную комиссию сдадут Антон Арцибашев (КПРФ) и Степан Лютов («Справедливая Россия»). В субботу конференцию по выдвижению кандидата проведет реготделение партии «Яблоко». По данным источников «Политсибру», еще одним самовыдвиженцем станет директор компании «Индор-Алтай» Сергей Крысанов. Таким образом при благоприятном исходе не исключено, что в бюллетене окажется сразу 9 фамилий.

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Напомним, что представители парламентской четверки, а также «яблочник» освобождены от сбора подписей. Остальным предстоит собрать от 120 до 132 автографов избирателей. Если не менее 120 из них окажутся достоверными, кандидат получит статус зарегистрированного. Подписные листы необходимо сдать в срок по 29 июля.

Довыборы по округу № 2 пройдут 8 сентября, в Единый день голосования.

Как сообщалось ранее, вакантным место в Барнаульской гордуме стало после того, как единоросс Марат Жумадилов в апреле добровольно сложил полномочия. По официальной версии – из-за переезда в другой город. Между тем Жумадилов был одним из фигурантов «декларационного дела» в стенах БГД. Прокуратура требовала лишить его и еще 4 народных избранников мандата из-за ошибок при декларировании доходов и имущества за 2017 год.