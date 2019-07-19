Стала известна величина курортного сбора в Белокурихе за полгода

Новости 19.07.2019 15:50 63

Курортный сбор за шесть месяцев 2019 года в Белокурихе составил 23,9 миллионов рублей. Об этом сообщает региональный сайт правительства.

Часть собранных средств уже направили на выполнение предпроектных работ по благоустройству пешеходной зоны курорта, идет замена и покраска ограждений тротуаров, ремонт мостов в городе, обустройство прилегающих к курортной зоне лесов. На эти цели уйдет более пяти млн рублей.

Известно, специалисты разработали дизайн-проекты планировочной и ландшафтной организации пешеходной зоны «Ореховая аллея», территории санатория «Алтайский замок».

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Они включают озеленение, организацию освещения, установку малых архитектурных форм, устройство тротуаров, детской и спортивной площадок, пешеходных дорожек, мест отдыха в парковой зоне и летней эстрады. После завершения конкурсных процедур подрядчики приступят к реализации этих проектов, - говорится на сайте правительства.

К слову, в 2018 году за счет курортного сбора выполнены обустройство прилегающих к курортной зоне лесов, расчистка поросли и уборка валежника, установлены скамейки и урны, проведено берегоукрепление реки Белокурихи в районе санатория «Алтайский замок» и старой радонолечебницы.

Напомним, с 1 мая 2018 года на территории Белокурихи ввели плату за пользование курортной инфраструктурой. Операторы курортного сбора - отели, гостиницы, санатории, гостевые дома, пансионаты. С 1 января 2019 года сбор увеличился до 50 рублей в сутки с человека.