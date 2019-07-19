«Росводоканал Барнаул» перекладывает коллектор на улице Чкалова

Новости 19.07.2019 15:15 77

21 июля компания начинает работы по замене участка коллектора по улице Чкалова протяженностью 100 метров – от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с проспектом Комсомольским.

Перекладка сети – одно из мероприятий по подготовке к работе в зимний период 2019-2020 гг. Взамен железобетонной будет уложена труба из ПВХ диметром 800 мм – прочного и износостойкого материала. Работы будут вестись на глубине 5 метров открытым способом – с устройством котлована. В этом месте проходит большое количество коммуникаций – ливневая канализация, теплотрасса, телефонные кабели, поэтому важно не повредить их во время перекладки трубы.

Модернизация коллектора синхронизирована с капитальным ремонтом проспекта Ленина в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и будет вестись в тесном контакте с дорожными службами.

В связи с проведением работ с 21 июля по 4 августа будет закрыто движение всех видов транспорта по нечетной проезжей части проспекта Ленина - от ул. Димитрова до ул. Чкалова - и по четной проезжей части - от ул. Партизанской до ул. Чкалова, а также по участку ул. Чкалова от здания № 62а до здания № 64. Барнаульский водоканал приносит извинения за временные неудобства и просит автовладельцев быть внимательными и соблюдать временную разметку и требования дорожных знаков.

После завершения работ на проспекте Ленина они продолжатся на проспекте Комсомольском, где также будет временно изменено движение транспорта. Полностью закончить перекладку планируется 18 августа.