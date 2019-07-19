Налоговая рассказала, сколько алтайских бизнесменов не перешли на онлайн-кассы

Новости 19.07.2019 12:50 93

Почти 97% налогоплательщиков из Алтайского края зарегистрировали онлайн-кассы. Речь идет о тех, кого обязали это сделать до 1 июля 2019 года. Об этом сообщает УФНС России по Алтайскому краю.

Среди тех, кто входит в этот процент, находятся все организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют розничную торговлю независимо от применяемой системы налогообложения и при осуществлении наличных и безналичных расчетов.

Третий этап кассовой реформы завершился 1 июля текущего года.

Алтайским бизнесменам предстоит перейти на «умные» онлайн-кассы Новости 23.05.2019 9:20 В июле 2019 года в России завершается кассовая реформа 352

По данным краевого отделения УФНС, в 2016 году, до начала реформы, в регионе состояло на учете 8,4 тысяч налогоплательщиков, которыми были зарегистрированы 18,9 единиц ККТ старого образца.

Когда реформа вступила в силу, по итогам первого этапа перехода 1 июля 2017 года, 7,8 тысяч местных плательщиков зарегистрировали 12,1 тысяч онлайн-касс. Год спустя, в Алтайском крае было 20,9 тысяч зарегистрированных пользователей с 35,6 онлайн-кассами.

На сегодняшний день в крае используется 45 тысяч онлайн-касс нового поколения. Что касается всей России, то на территории страны 1,1 млн налогоплательщиков зарегистрировали почти 2,4 млн онлайн-касс. Это почти в два раза больше, чем во времена до реформы.