Алтайский край: спрос на больших «азиатов» вырос вдвое

Новости 19.07.2019 13:15 78

Эксперты МТС отмечают рост популярности в Алтайском крае гаджетов с большими дисплеями. У каждого второго смартфона, купленного в регионе в 2019 году, экран больше шести дюймов.

По данным аналитиков МТС, в июне 2019 года в Барнауле доля проданных смартфонов с диагональю больше шести дюймов достигла 53% в количественных показателях. С начала 2019 года она выросла в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля больших гаджетов в крае увеличилась в четыре раза.

Эксперты полагают, что на взрывной интерес к смартфонам с большими дисплеями повлияла растущая популярность цифровых сервисов и развлечений. Барнаульцы выбирают устройства с большими экранами, как наиболее удобные для просмотра онлайн-телевидения и роликов в высоком качестве, с ними комфортнее пользоваться банковскими сервисами, отвечать на электронную почту, а также общаться в соцсетях и мессенджерах.

Анализ обезличенных данных абонентов МТС с помощью инструментов Big Data показал, что владельцы гаджетов с дисплеями диагональю от шести дюймов потребляют на 35% больше интернет-трафика, чем пользователи устройств с экранами менее 5,5 дюймов.

Самыми популярными моделями с большими экранами в Алтайском крае стали гаджеты от Samsung и Honor - Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A50, Honor 10 Lite и Honor 8X. При этом, эксперты МТС отметили, что растёт не только размер дисплея смартфона, но и габариты новых гаджетов: только за последние 5 лет средняя ширина гаджетов выросла с 67 мм до 74 мм.