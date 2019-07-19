Бийские автолюбители жалуются на «прыгучих» полицейских

Новости 19.07.2019 18:10 51

В наукограде появились новые «лежачие полицейские». Расположены они, как правило, для того, чтобы водители снижали скорость, тем самым повышая безопасность переходящих дорогу пешеходов. Резиновые черно-желтые полосы встали на пути движения транспорта, пишет «Бийский рабочий».

Однако такие искусственные неровности оказались не по душе местным автомобилистам. Дело в том, что их конструкция не позволяет безопасно преодолеть их даже на минимальной скорости. Из-за соприкосновения с такими «полицейскими» можно получить компрессионный перелом позвоночника.

Причина спора заключается в жесткости конструкции. Все-таки проезд по «традиционным» асфальтовым неровностям, которые прежде устанавливали на дорогах, был более плавным. Переезд же прорезиненных элементов ощущается весьма прилично.

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Такие «трамплины» появились на улицах Васильева и Стахановской, у Центральной городской больницы и в промзоне, у проходной Бийского олеумного завода. Над некоторыми из них появились опоры, и водители предположили, что здесь установят камеры видеофиксации или светофоры. На самом деле, как пояснили «БР» в отделе дорожного надзора ГИБДД Бийска, на них разместят дорожные знаки, которые будут «подвешены» непосредственно над проезжей частью. Похожая трасса с препятствиями уже появилась у многострадального перекрестка улиц Стахановской и Советской или в переулке Коммунарском.

В мэрии пояснили, что новые элементы появились в рамках программы обеспечения безопасности на дорогах, а их установку оплатили из краевого бюджета.

В дорожном отделе управления ЖКХ рассказали, что для новых конструкций определили четыре зоны - там, где риски ДТП с участием пешеходов наиболее вероятны, да и сами места печально отметились не одной аварией с пострадавшими и даже погибшими – прежде всего, Васильева и Садовая.

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По мнению экспертов, в Бийске на ключевых дорогах первой категории могли установить не те элементы, которые для этого предназначены. Ведь есть же подобные конструкции и на трассах, и в других городах, но с такой силой там не прыгают. Зависит все от ширины составного элемента. Так, на трассах применяются ограничители скорости шириной 80-90 сантиметров, что позволяет при затормаживании относительно плавно и без лишних вздрагиваний проезжать конструкцию.

Во дворах жилых домов, у торговых комплексов, на территории больниц или школ, словом, везде, где искусственная дорожная неровность не обязана соответствовать требованиям ГОСТ, устанавливают «коротыши» шириной около 30 сантиметров, и упор в них, конечно, ввиду угла наклона, ощутимее.