Верховный суд Алтая вынес решение по трем делам местных «экстремистов»

Новости 19.07.2019 11:20 154

Верховный суд Республики Алтай пересмотрел три дела об экстремизме. Речь идет об административных делах, а не об уголовных. Об этом написал в Faceboоk правозащитник из «Агоры» Павел Чиков.

Все началось в 2018 году, когда активистки из Республики Алтай Лариса Енчинова и Аржана Рыкова написали несколько постов «Вконтакте» о притеснении этнических алтайцев на алтайском языке.

Дело об экстремизме превратилось из уголовного в административное на Алтае Новости 27.05.2019 18:20 Впервые в России правоохранители прекратили уголовное дело по статье 282, одновременно возбудив административное по ст. 20.3.1 269

После этого против них завели уголовные дела по «экстремистской» статье 282 УК РФ. Позднее, в январе 2019 года, в результате декриминализации статьи, дела девушек были прекращены, однако полиция возбудила три административных дела по новой статье о первичном экстремизме. Две в отношении Енчиновой, одну - Рыковой.

«Это первый известный случай фактической переквалификации экстремизма с уголовного на административный. Большой вопрос вызывает вопрос годичного срока давности привлечения к административной ответственности, учитывая, что с момента размещения постов прошел 1 год и 4 месяца», - говорил Павел Чиков.

В мае, в ходе судебного заседания, их признали виновными и постановили выплатить штрафы. Адвокат «Агоры» Станислав Селезнев обжаловал данные постановления, после чего Верховный суд Алтая их прекратил.

По словам Чикова, было три реальных оснований для прекращения дела. Во-первых, срок давности привлечения к ответственности вышел (срок давности по данной статье три месяца, а дело было возбуждено почти через полгода – прим.ред). Во-вторых, в двух делах не было перевода с алтайского на русский, что дало повод сомневаться в вердикте русскоязычных экспертов. Также вопросы возникли к переводчице, которая, как оказалось, не была таковой. По ее словам, она просто знала алтайский язык и знала представителей ФСБ, которые обратились к ней с просьбой перевести текст.