Перестарались: иркутские волонтеры просят не отправлять «антисанитарную» гумпомощь

Новости 19.07.2019 11:30 115

В Иркутскую область продолжают прибывать гуманитарные грузы со всей России, в том числе из Алтайского края. Тем временем добровольцы на местах просят не слать подержанные вещи из других регионов, так как зачастую они оказываются невостребованными и просто гниют под отрытым небом, передает «МК на Алтае».

Руководитель программы «Феникс» от фонда «Лавка радости» Анна Барне рассказала, что волонтеры просто не справляются с тоннами одежды, которую они сортируют собственноручно. «Меня часто спрашивают, почему в зону ЧС не надо слать подержанные вещи, даже хорошие, даже почти новые. Да вот почему», - так начала свой пост волонтер.

Она отметила, что сразу после происшествия одежду и обувь везут с соседних сел и городов. Этого, зачастую достаточно, чтобы закрыть потребность пострадавших на первое время. А вот остальные вещи им попросту уже негде складывать.

Гуманитарной помощи настолько много, что к проблемам пострадавшего региона добавляется еще одна - утилизация антисанитарных тряпок и обуви. По словам Барне, водители вываливают вещи из фуры в «стихийные» кучи на улицах и уезжают.

«Найти свободные руки на сортировку в зоне ЧС практически невозможно. Перебирать тонны подержанной одежды - тяжелая и неприятная работа. Среди вполне хороших и качественных попадаются испачканные фекалиями, зараженные насекомыми вещи», - поясняет Анна.

Барне признается, что добровольцам приходится работать в перчатках и респираторах, которые тоже сложно найти в необходимом количестве. Не хватает тары: коробок, скотча, мешков. Нет возможности разложить одежду по размеру, отделить женское от мужского, взрослое от детского.

Волонтеры призывают не слать в зону ЧС б/у вещи издалека. Отправлять только то, что действительно необходимо на первое время: новое нижнее белье, тазы, газовые баллоны, женские прокладки, детское питание, воду. А вот когда ситуация пойдет на спад, можно начинать адресную помощь пострадавшим.