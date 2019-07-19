Тарифам на эвакуацию авто и штрафстоянку на Алтае прописали рост на годы вперед

Новости 19.07.2019 10:40 106

Новые тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств в Алтайском крае установило профильное региональное управление.

Принятая ведомством тарифная сетка начнет действовать с 1 августа 2019 года с последующим увеличением в 2020 и 2021 годах.

Как следует из принятого документа, эвакуация транспортных средств категорий L1-L2, L3-L7, M1, O1-O2, M2, N1, M3, N2, O3, N3, O4 с 1 августа по 31 декабря 2019 года будет стоить 2540 рублей, с 1 января по 31 декабря 2020 года – 2634 рубля, с 1 января по 31 декабря 2021 года – 2739 рублей.

Отдельно прописаны тарифы на эвакуацию маломерных судов. С 1 августа по 31 декабря 2019 года за их перемещение на штрафстоянку придется заплатить 2269 рублей, с 1 января по 31 декабря 2020 года – 2353 рубля, с 1 января по 31 декабря 2021 года – 2447 рублей.

Изменение тарифов на хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, начиная с 1 августа 2019 года выглядит так: