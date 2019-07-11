Современное медицинское оборудование появится в Алтайском крае

Новости 19.07.2019 11:55 105

Почти 300 млн рублей на новое высокотехничное медицинское оборудование получил Алтайский край от Правительства России. Об этом сообщает сайт краевого Минздрава.

Из резервного фонда будет выделено 299,9 млн рублей. Распоряжение было подписано 13 июля.

Средства планируется потратить на приобретение компьютерного томографа (КТ) для Алтайского краевого кардиологического диспансера, магниторезонансных томографов (МРТ) для Краевой клинической больницы и Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства и ангиографических рентгеновских аппаратов (ангиографов) для Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи и Городской больницы № 2 города Рубцовска.

«Новое медицинское оборудование позволит оказывать качественную, своевременную, высокотехнологичную помощь пациентам Алтайского края и в целом повысить доступность такой помощи», - говорится в официальном сообщении министерства.

По данным министерства здравоохранения края, в Рубцовске ангиографов никогда не было. После того как его доставят в местную больницу, врачи получат возможность самостоятельно проводить коронарографию и стентирование коронарных сосудов для жителей Рубцовской зоны, в составе которой находятся 11 районов.

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Когда необходимого оборудования не было, пациентов приходилось переправлять в Барнаул. Теперь такой необходимости не будет. Сообщается, что штатные специалисты уже обучены для работы на данном оборудовании, кроме того, планируется принять и более опытных врачей. Таким образом, коллектив планируется расширить до шести человек.

Ангиографическая система в Краевой клинической больнице, работающей в круглосуточном режиме, поможет ускорить работу по проверке поступающих пациентов.Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи оказывает экстренную медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Новое оборудование поможет выполнять широкий спектр исследований периферических сосудов, брюшной полости, головного мозга, грудной клетки и сердца, более качественно и в короткие сроки определять сложные травматические повреждения сосудов у пациентов с тяжелой сочетанной травмой. Кроме того, программное обеспечение нового аппарата способно проводить исследование, вмешательство на сердце и многое другое.

Также, для подготовки помещений под оборудование был сделан ремонт, средства на который выделил краевой бюджет. Работы сейчас активно идут и скоро будут завершены.

Запуск нового оборудования планируется уже в этом году.