Смертность в Алтайском крае продолжает доминировать над показателями рождаемости – таким образом, в регионе сохраняется тренд на естественную убыль населения.
Согласно данным Алтайкрайстата, с января по май 2019 года в регионе умерло 14 263 человека, а родилось 8832 человека. Показатель естественной убыли составил 5431 человек.
Всему виной - падение рождаемости
Обращает на себя внимание то, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года смертность в крае несколько сократилась (меньше на 192 человека) . Однако еще существеннее снизилась и рождаемость (меньше на 723 человека).
Главными причинами смерти населения Алтайского края остаются болезни системы кровообращения (6216 человек) и новообразования (2324).
Также в Алтайском крае по итогам первых пяти месяцев 2019 года отмечается снижение браков и разводов. При этом если ранее в регионе долгое время количество распавшихся семей превалировало над числом созданных, то теперь ситуация исправляется – с января по май в крае зарегистрировано 3197 браков и 2928 разводов.
За пять месяцев текущего года регион недосчитался 1196 человек
Что касается положения дел в краевой столице, то в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года демографическая ситуация характеризовалась снижением числа родившихся на 230 человек и увеличением числа умерших на 58 человек.
Всего за пять месяцев в Барнауле родился 2861 человек, а умерло 3372 человека. Естественная убыль населения города составила 511 человека.
При этом в Барнауле люди чаще разводятся, чем женятся. На 942 брака в краевой столице приходится 1022 распавшиеся семьи.
Регион оказался одним из аутсайдеров в России по данному показателю