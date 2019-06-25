Алтайский край остается «в минусе»: смертность в регионе обгоняет рождаемость

Новости 19.07.2019 9:45 282

Смертность в Алтайском крае продолжает доминировать над показателями рождаемости – таким образом, в регионе сохраняется тренд на естественную убыль населения.

Согласно данным Алтайкрайстата, с января по май 2019 года в регионе умерло 14 263 человека, а родилось 8832 человека. Показатель естественной убыли составил 5431 человек.

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Обращает на себя внимание то, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года смертность в крае несколько сократилась (меньше на 192 человека) . Однако еще существеннее снизилась и рождаемость (меньше на 723 человека).

Главными причинами смерти населения Алтайского края остаются болезни системы кровообращения (6216 человек) и новообразования (2324).

Также в Алтайском крае по итогам первых пяти месяцев 2019 года отмечается снижение браков и разводов. При этом если ранее в регионе долгое время количество распавшихся семей превалировало над числом созданных, то теперь ситуация исправляется – с января по май в крае зарегистрировано 3197 браков и 2928 разводов.

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Что касается положения дел в краевой столице, то в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года демографическая ситуация характеризовалась снижением числа родившихся на 230 человек и увеличением числа умерших на 58 человек.

Всего за пять месяцев в Барнауле родился 2861 человек, а умерло 3372 человека. Естественная убыль населения города составила 511 человека.

При этом в Барнауле люди чаще разводятся, чем женятся. На 942 брака в краевой столице приходится 1022 распавшиеся семьи.