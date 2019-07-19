«Наследники Ползунова» примут участие в летней школе Фонда Андрея Мельниченко

Новости 19.07.2019 19:30 40

С 15 июля по 4 августа на базе подмосковного детского санатория «Поляны» Управления делами Президента РФ пройдёт Летняя школа Фонда Андрея Мельниченко. В ней примут участие более 100 воспитанников региональных образовательных центров Фонда, в том числе 44 учащихся Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» из Барнаула, Бийска и Рубцовска.

В этом году участникам Летней школы предстоит на три недели погрузиться в насыщенную программу олимпиадной подготовки по химии и физики. За нее отвечают преподаватели ведущих российских вузов и образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Так, подготовка будущих химиков пройдет под руководством д.х.н., профессора химического факультета МГУ, заместителя председателя жюри Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии Александра Гладилина. Второе направление возглавит преподаватель Бийского филиала ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», к.ф.-м.н., профессор Александр Аполонский, который воспитал немало победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников по физике.

Помимо теоретической подготовки, у ребят будет много практической работы, в том числе в лабораториях химического факультета МГУ, а в свободное от занятий время они смогут пообщаться с выдающимися российскими учеными, посетить московский Планетарий и ВДНХ, прокатиться на экскурсионных теплоходах по Москве-реке и др.

В прошлом году Летняя школа Фонда Андрея Мельниченко подарила множество приятных впечатлений. Особенно запомнились занятия с талантливыми педагогами и общение с большим количеством интересных людей. Условия идеально подходили для учебного процесса, наличие оборудования позволило получить много новых знаний и навыков. От Летней школы-2019 ожидаю возможности вновь повысить свой уровень и пообщаться с единомышленниками, - делится воспоминаниями и планами учащаяся центра Лиза Тальберг.

Руководитель Летней школы Фонда Андрея Мельниченко, директор Бийского филиала ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Евгений Сыпин отмечает, что главная цель организаторов проекта - создать такую атмосферу сотрудничества и содружества, чтобы ребятам хотелось погружаться в любимый предмет всё глубже и глубже, открывая для себя его красоту и гармонию. Чтобы уже сейчас они начали создавать коллективы для будущей совместной работы над научными проблемами, чтобы им не хотелось прекращать общение друг с другом и возникло желание вернуться сюда вновь через год.