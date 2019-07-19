«Проявляя исключительную безжалостность»: алтайский подросток получил 9 лет за двойное убийство

Новости 19.07.2019 8:15 96

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы 16-летнего подростка за совершенное с особой жестокостью убийство двух человек и нанесение телесных повреждений третьему. Об этом сообщает прес-служба алтайского управления следкома.

5 ноября прошлого года в селе Ларичиха в помещении филиала Тальменской школы искусств подросток распивал спиртное с двумя мужчинами. В ходе завязавшейся ссоры один из собутыльников ударил юношу кулаком по лицу и вынес его из помещения. Через некоторое время несовершеннолетний вернулся, и начал избивать обидчиков деревянной палкой, а затем металлическим смесителем от крана и фрагментом доски. В формулировке следкома: "проявляя исключительную безжалостность". Избитые скончались на месте от множественных телесных повреждений жизненно важных органов.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что за неделю до убийства подросток избил местного жителя, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

По результатам рассмотрения представления следователя сотрудник ПДН привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую профилактическую работу с несовершеннолетним, склонным к совершению преступлений.

Родителей осужденного обязали выплатить по 900 тысяч рублей родственникам погибших.