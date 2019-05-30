Ниже средней на 28%: Росстат рассчитал медианную зарплату россиян

Новости 19.07.2019 7:40 197

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысяч рублей, следует из результатов исследования Росстата. А зарплаты 10% наиболее высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают зарплаты 10% наименее оплачиваемых, пишет РБК.

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Медианная зарплата — это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого, пояснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. «Если взять все предприятия, медианное значение зарплаты будет еще меньше», — уточнил экономист. Медианное значение зарплаты значительно ниже средней зарплаты по стране (47 657 рублей) и более приближено к реальной зарплате значительной части населения.

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«Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», - объяснил Гимпельсон. Высокооплачиваемые работники тянут вверх значение средней зарплаты и практически не влияют на медианное значение, объяснил он. Отклонение медианы от средней зарплаты в 2019 году составило 27,9%.

Зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников составляет почти половину (48%) всего объема средств, направленных на оплату труда.

«Именно этот факт дает завышенную среднюю заработную плату, уровень которой каждый раз, когда ее публикует Росстат, не воспринимается населением и кажется неадекватным», — сказал завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

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Разрыв между медианным и средним значением зарплаты различается по регионам и колеблется от 13 до 31%. В Москве в апреле 2019 года средняя зарплата составила 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2% меньше — 66 тысяч рублей. В Сахалинской области средняя зарплата достигла 88 тысяч, а медианная — 62,6 тысяч, то есть на 28,8% меньше.

В целом средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников составила 157,2 тысяч рублей, что в 13 раз превышает среднюю зарплату 10% самых низкооплачиваемых (12 тысяч рублей), следует из результатов исследования Росстата.