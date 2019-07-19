Барнаулец попросил Федора Смолова отремонтировать здание больницы

Новости 19.07.2019 8:45 94

Житель Барнаула Петр Кайдаш обратился к футболисту сборной России Федору Смолову с предложением отремонтировать здание больницы № 3 по улице Бехтерева, 26 в краевом центре. Об этом сообщает региональная пресс-служба ЛДПР.

Инициатива активиста была связана с недавним перфомансом звезды футбола, который перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края.

«Пусть каждый футболист вдохновится поступком Смолова и возьмет под патронаж хотя бы по одному социальному объекту в крае», – пояснил Кайдаш.

Напомним, что ранее футболист московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перечислил средства на ремонт Дома культуры. Деньги он перевел во время прямого эфира шоу Comment Out.