Возрождая традиции: Барнаульская епархия отметила свою юбилей

Новости 15.07.2019 19:35 81

На прошлой неделе на площади Свободы прошло главное христианское богослужение - литургия в честь 25-летия Барнаульской епархии.

Литургия длилась около трёх часов на огороженной территории. Посетить ее мог любой желающий, но основная аудитория состояла из пожилых людей. Службу возглавили более десяти архиереев – митрополиты, архиепископы, епископы. Они вознесли прошения о единстве Православной Церкви и сохранении от разделений и расколов. Затем была прочитана молитва о мире на Украине.

За богослужением митрополит Сергий поблагодарил архипастырей, которые прибыли в Барнаул для участия в юбилейных мероприятиях, а также поздравил всех присутствующих с 25-летием возрождения Барнаульской епархии. Он подарил прибывшим архиереям памятные панагии. В свою очередь архиепископ Пражских и Чешских земель наградил Сергия орденом святого князя Ростислава второй степени, а протоиереев Георгия Крейдуна и Андрея Ушакова - медалями святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

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В честь празднования юбилея Барнаульской епархии в алтайскую столицу привезли икону Казанской Божьей Матери, которая находилась на литургии под открытым небом. По окончании богослужения верующие могли приложиться к иконе.

Затем мероприятие продолжилось Крестным ходом от площади Свободы до Свято-Димитриевского храма на площади Спартака. Дороги, по маршруту которых проходил Крестный ход, были перекрыты. В мероприятии приняло участие немалое число верующих. Впереди шли владыки, а за ними люди, которые посетили литургию. Ход сопровождался пением церковных песен.

Место для богослужения было выбрано не случайно – 12 июля отмечался день памяти Петра и Павла, а Петропавловский собор был построен во имя этих святых первоверховных апостолов. После богослужения состоялся праздничный концерт «Я лечу над Россией». На нем выступали профессиональные артисты государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» и народного ансамбля танца «Калинка». Также на концерте были митрополичий мужской хор, сводный хор храмов Барнаула и золотой голос казачества – София Панкевич-Сколовски. В программе прозвучали духовные и светские песнопения.

В фойе концертного зала стояла фотовыставка с самыми яркими моментами в истории Барнаульской епархии.

Мероприятия по случаю юбилея епархии проводились в течение трех дней. Завершились они народными гуляниями на территории Покровского кафедрального собора. Там прошли выступления самобытных казачьих коллективов - народные танцы в сопровождении русской гармошки, балалайки, трещоток и других народных инструментов. На площади у храма была развернута полевая кухня и небольшая ярмарка изделий воскресных школ города.